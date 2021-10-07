Москва, , 11:37 — REGNUM С днем рождения поздравил президента России Владимира Путина патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравительное послание 7 октября размещено на сайте Московского патриархата.

Встреча Владимира Путина с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Kremlin.ru

«Посвятив свою жизнь служению Отечеству, вы с честью и достоинством несете бремя огромной ответственности за судьбы миллионов людей, доверивших вам управление российским государством. Минувшие годы ознаменованы большими преобразованиями в социальной и экономической сферах, активным развитием общественных институтов, реализацией многих значимых проектов в области образования и культуры», — говорится в поздравлении.

Также патриарх Кирилл отметил, что президент РФ, который опирается на широкую народную поддержку, неизменно остается чутким и внимательным к нуждам и чаяниям, как к гражданам России, так и к проживающим за границей соотечественникам.

«Особую благодарность хотел бы выразить вам за весомый личный вклад в развитие церковно-государственного диалога и плодотворного сотрудничества, направленного на осуществление важнейших просветительских и социальных инициатив православных верующих людей», — добавил он.

Кроме того, патриарх Кирилл указал, что он желает главе Российского государства «крепости духа и неоскудевающих сил, щедрой помощи божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на высоком посту президента Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с днем рождения поздравил президента России Владимира Путина президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.