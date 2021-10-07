Пхёнтхэк, Южная Корея, 7 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Starsamachar.com Совместные учения ВС Южной Кореи и США. Foal Eagle

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По их словам, коронавирус был выявлен у тринадцати человек, среди которых американские военнослужащие и члены их семей, прибывшие в Южную Корею в период с 22 сентября по 2 октября.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на авиабазе в Осане и базе в Пхёнтхэке.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1471.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 325 804.

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