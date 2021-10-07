Стокгольм, 7 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Редакция телеканала SVT решила узнать у известных шведских политиков, кто, как они считают, получит в этом году Нобелевскую премию по литературе. Соответствующий видеосюжет вышел 7 октября.

Скриншотстраницы tv2.by Нобелевская премия

Следите за развитием событий в трансляции: «Кому достанутся Нобелевские премии? – трансляция»

Так, лидер «Христианских демократов» Эбба Буш надеется, что награда будет присуждена американскому писателю Джамайке Кинкейде.

«В своих романах ей удается так глубоко передать человеческие переживания», — отметила парламентарий.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар хотела бы, чтобы премии была удостоена итальянская писательница Елена Ферранте:

«Ее книги фантастические, особенно я думаю про уникальное отображение женской дружбы», — отметила она.