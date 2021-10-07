Варшава, , 11:28 — REGNUM Украинские подземные хранилища газа (ПХГ), которые являются наиболее крупными в Европе, они могут быть использованы для создания европейских стратегических запасов голубого топлива. Об этом 7 октября заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Украинская ГТС Utg.ua

«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться и их показатель опустился ниже $1000 за тысячу кубометров.