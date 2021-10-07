Москва, 7 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Цены на первичное жилье в РФ будут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в III квартале 2021 года на 25% снизился спрос на первичное жилье.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Основная причина — корректировка льгот по ипотеке на новостройки, — сказал Школьная. — Цены будут корректироваться в соответствии со снижением спроса. В процентах снижение цен не будет столь значительным, и если не будет существенных экономических шоков, то мы вряд ли вернемся к ценам начала 2020 года».

По мнению Школьной, цены на первичное жилье продолжат снижаться.

«Не везде это будет равномерно. В наиболее перегретых ажиотажем локациях наибольший же потенциал для снижения, — сказала экономист. — В целом по рынку мы не ждем слишком резких колебаний, корректировка будет плавной, но неминуемой в горизонте 6−12 месяцев. Застройщикам жилья необходима ликвидность, а ее становится все меньше. Продолжать массовую поддержку спроса через льготы по ипотеке означает множить риски для банковского сектора и всего рынка недвижимости. Лимит по рискам уже исчерпан и повышение этого лимита пока в планы регулятора не входит. Поддержать рост цен может рост экономики и, главное, рост реальных доходов населения».

Как полагает Школьная, застройщики в борьбе за покупателя будут вынуждены снижать цены или предлагать больше за те же деньги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к концу 2021 года российские застройщики будут предлагать покупателям жилья все более привлекательные условия.