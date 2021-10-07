* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 7 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Анкаре задержан гражданин России, разыскиваемый Интерполом за участие в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 октября сообщает газета Hurriyet.

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Спецоперация по задержанию боевика была проведена силами безопасности Турции. Известно, что террорист незаконно въехал в Турцию и находился в столице. Полиция обнаружила дом, где скрывался член радикальной группировки.

Во время обыска правоохранители изъяли более четырех тысяч долларов, восемь тысяч рублей и более 16 тысяч турецких лир, а также многочисленные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности, выданные на имя преступника.

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Также отмечается, что в отношении разыскиваемого Интерполом террориста, которого обвиняют в совершении преступлений на территории Сирии, было опубликовано «красное уведомления», требующее в случае его поимки немедленного задержания и экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ингушетии были задержаны четверо экстремистов, готовивших теракты на территории региона. Все они были сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).