Кито, 7 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Власти Эквадора заявили об увеличении числа случаев заражения коронавирусом по всей стране, что, по их мнению, связано с непривитым населением старше 18 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

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Министр здравоохранения Эквадора Ксимена Гарсон заявила, что этот рост — незначительный и что также наблюдается увеличение числа смертей от COVID-19.

В ходе заседания Совета по чрезвычайным ситуациям Эквадора она заявила, что всё ещё существует значительная группа эквадорцев, которые не посетили центры вакцинации.

В этой связи она призвала население принять участие в процессе достижения коллективного иммунитета, что позволит гражданам быть более защищенными и возобновить коммерческую деятельность, работу и образование в обычном режиме.

Министр также признала, что, несмотря на эту ситуацию, поступают сообщения о проведении массовых мероприятий, концертов и вечеринок, вместимость которых превышает рекомендованную.

«Если мы расслабимся — будут вспышки, и, возможно, мы не сможем их контролировать, потому что они выйдут из-под контроля, и нам придется принимать более [радикальные] ограничительные меры», — сказала Гарсон.