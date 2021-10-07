Лондон, 7 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться. Показатель опустился ниже $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют 7 октября данные торгов на бирже ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На открытии торгов цена на газ находилась в районе $1250 за тысячу кубометров, но позднее опускалась ниже $1000 — до $973.

Снижение до $1000 произошло к 10:30 мск, таких значений не было с 29 сентября. Индекс TTF опустился более чем на 22% к значению предыдущего торгового дня.

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