Баку, 7 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Третья доза вакцины от COVID-19 нужна для того, чтобы поддерживать в организме высокое количество антител. Об этом 7 октября сказал агентству «Азери-Пресс» руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям в Азербайджане, инфекционист Васиф Алиев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Он заявил, что после двух прививок количество антител у человека постепенно снижается. Поэтому рекомендуется через полгода сделать третью прививку. Поскольку кампания вакцинации от COVID-19 в Азербайджане началась в январе, третью «бустерную» дозу начали делать в августе.

«Нет точного лечения. У нас просто есть вакцина, мы хотим сделать защиту устойчивой», — сказал Алиев.

Стоит отметить, что в Азербайджане действует запрет на посещение торговых центров, театров, кинотеатров и пунктов общепита без ковид-паспорта. Также без этого документа запрещено пользоваться междугородным общественным транспортом.