Баку, 7 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 6 октября выявили 1009 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9828 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 488 213 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 468 421 человека, в том числе 1378 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 13 181 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 6611 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 826 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 10 201 теста. Выздоровевшими медики признали 1597 человек. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Азербайджане с 5 октября было разрешено прививать от COVID-19 подростков старше 12 лет. Их разрешается вакцинировать при медицинских показаниях и с согласия родителей.