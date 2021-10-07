Москва, , 10:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал главе государства счастья и здоровья.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Володин вспомнил, какой путь прошла Россия с президентом Путиным.

«Россия — сильная суверенная держава. Это признают и с этим считаются во всем мире. Но так было не всегда. Война на Кавказе, угроза терроризма, разруха и экономический упадок после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х — не какая-то далекая история, а реальное положение дел в нашей стране до Владимира Путина. Мы теряли жизни наших граждан и были близки к потере страны. Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию», — отметил Володин в телеграмм-канале.

Непросто было решать проблемы одновременно в экономике, социальной сфере, политике, восстанавливать мир в стране и влияние на международной арене, подчеркнул спикер Госдумы.

«Сегодня все признают, что Путин — преимущество России. Но мир устроен так, что страны конкурируют друг с другом. Поэтому, стремясь ослабить Россию, удары наносят по президенту. Наша страна может быть только сильной. Все другое несёт проблемы и риск ее потерять», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Путин отмечает 69-летие на работе.