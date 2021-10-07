Веллингтон, 7 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Жители Новой Зеландии, которым удалось избежать заболевания COVID-19, должны быть готовы к встрече с коронавирусом к Рождеству. С таким призывом обратился к жителям страны один из ведущих эпидемиологов Новой Зеландии Майкл Бейкер 7 октября, выступая на радиостанции NRZ.

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«В принципе, я думаю … всем новозеландцам следует готовится ко встречи с коронавирусом в ближайшие пару месяцев и действовать соответствующим образом», — заявил Бейкер.

Как пишет The Guardian, поводом к растущим опасением послужил шаг правительства, которое 4 октября фактически отказалось от стратегии полного искоренения коронавируса в стране. Вместо этого власти намерены сосредоточить свое внимание на вакцинации.

Сейчас чуть более 77% новозеландцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 49% считаются полностью привитыми. За последние сутки в Новой Зеландии выявлено 29 новых случаев коронавируса.