Канберра, 7 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что жителям страны, имеющим право на получения выплаты в связи со стихийным бедствием из-за пандемии коронавируса, необходимо будет повторно подавать заявку на компенсацию из-за потери работы каждую неделю по мере роста национального уровня вакцинации и снятия локдаунов. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

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«Единственное, что изменится после этого воскресенья, так это то, что вам просто нужно повторно подавать заявки каждую неделю … Люди вернутся к работе, и они хотят работать, а не получать выплаты по ковиду», — заявил Моррисон.

Напомним, что 11 октября первым регионом Австралии, где будет снят локдаун, станет штат Новый Южный Уэльс.

«И именно поэтому мы хотим, чтобы австралийцы теперь полагались не на экономическую поддержку правительства, а на экономические усилия своего собственного бизнеса и собственного предприятия», — добавил Моррисон.