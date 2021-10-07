Прага, 7 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Власти Чехии не планируют восстанавливать действовавшие в стране жесткие ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью газете Mlada fronta DNES.

Vlada.cz Андрей Бабиш

«Нет, конечно, нет. В данный момент точно нет причин бояться (восстановления жестких социальных) ограничений», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ожидать возобновления строгих социальных ограничений.

Он добавил, что Рождество в 2021 году будет в Чехии таким же, каким было в последний раз в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабиш сообщил о закрытии крупнейшего в Чехии центра вакцинации от коронавируса.

По его словам, в таком крупном центре нет необходимости: в республике привито одним компонентом вакцины 67% населения. Так что теперь прививать от коронавируса будут в больницах и поликлиниках.