Власти Чехии не планируют возвращать жесткие ограничения из-за COVID-19
Прага, 7 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Власти Чехии не планируют восстанавливать действовавшие в стране жесткие ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью газете Mlada fronta DNES.
Он добавил, что Рождество в 2021 году будет в Чехии таким же, каким было в последний раз в 2019 году.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабиш сообщил о закрытии крупнейшего в Чехии центра вакцинации от коронавируса.
По его словам, в таком крупном центре нет необходимости: в республике привито одним компонентом вакцины 67% населения. Так что теперь прививать от коронавируса будут в больницах и поликлиниках.