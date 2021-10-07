Копенгаген, 7 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Дании подростков до 18 лет прекратили прививать вакциной американской компании Moderna против COVID-19. Управления здравоохранения страны решило приостановить вакцинацию несовершеннолетних этим препаратом «в качестве меры предосторожности». Об этом сообщает издание The Local.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Согласно новому исследованию, редкими побочными эффектами вакцинации являются менингит и миокардит. Первичные данные при этом указывают на возможность повышенного риска миокардита при вакцинации препаратом Moderna.

По информации властей Дании, этим препаратом от коронавирусной инфекции в стране уже привились около 1,1 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

Издание Daily Sabah отмечает, что в настоящее время в Дании программа вакцинации для детей в возрасте от 12 до 17 лет предлагает только вакцину Pfizer / BioNTech Comirnaty.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее применение вакцины от COVID-19 Moderna было приостановлено для всех жителей Швеции, которые родились в 1991 году или позднее. Такое решение приняло Агентство общественного здравоохранения страны из соображений предосторожности после получения сигналов о повышенном риске таких побочных эффектов, как воспаление сердечной мышцы (миокардита) или сердечной сумки (перикардита). Однако в ведомстве подчеркивают, что риск лицам молодых возрастов пострадать от недугов очень невелик.