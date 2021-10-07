Джакарта, 7 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что Джакарта занимает первое место в регионе с самым высоким распространением штамма «Дельта», сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В столице Индонезии выявили 1023 случая заражения штаммом «Дельта».

Министерство здравоохранения Индонезии также зарегистрировало 65 случаев заражения штаммом «Альфа» и 22 случая заражения штаммом «Бета».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии выявили 28 тысяч активных случаев COVID-19.