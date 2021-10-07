Сухум, 7 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 6 октября в ходе 297 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 203 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 41 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 28 341 носителя SARS-CoV-2. Из них 23 335 признаны выздоровевшими, в том числе 185 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 421 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 156 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 672 исследований. Случаев смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» не было.

Стоит отметить, что в Абхазии растёт число госпитализированных пациентов с COVID-19. По сравнению с показателями прошлой недели, их стало больше примерно на 15%. Тяжелобольных стало больше примерно на 30%.