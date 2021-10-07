Мельбурн, Австралия, 7 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В настоящее время в одной из больниц Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) 16-летний подросток находится в реанимации после того, как он посетил вечеринку, устроенную в честь дня рождения сверстника, и заболел COVID-19. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее учащиеся 10 класса колледжа им. Святого Колумба и ученики двух других местных школ оказались среди тех, кто нарушил ковид-ограничения, посетив мероприятие, которое превратилось в «рассадник коронавируса». Неизвестно, какую школу посещает подросток, который находится сейчас в реанимации.

В письме родителям, полученном редакцией Nine News, директор колледжа Св. Колумбы Рита Грима напомнила, что домашние собрания в штате Виктория запрещены в соответствии с постановлениями министерства здравоохранения. В письме директор также отметила, что понимает разочарование учащихся по поводу невозможности устраивать вечеринки, но в то же время она подчеркнула, что предписания властей распространяются на всех жителей штата без исключения.