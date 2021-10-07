Канберра, 7 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Квинсленд, расположенном на северо-востоке Австралии, выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Однако речь идет о пяти моряках на судне и еще одном человеке, прилетевшем из Шотландии и находящемся на карантине в отеле. Таким образом, за сутки в штате не было выявлено ни одного местного случая коронавируса. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

С 11 октября власти штата запускают тестирование соблюдения карантина в домашних условиях для прибывающих жителей страны. Отмечается, что в пилотном проекте примут только те жители Квинсленда, которые уже подали заявки на возвращения домой — порядка 1 000 человек. Они также должны быть привитыми двумя дозами вакцины, признаваемыми австралийскими властями, а также пройти тестирование на коронавирус за 72 часа до вылета в Австралию.

«Это не относится к тем, кто сегодня запрыгнет в самолет и полетит к нам на юг», — заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения штата Иветт Д'Ат.