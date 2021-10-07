Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Специальным посланником генерального секретаря ООН по Западной Сахаре станет Стаффан де Мистура, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 6 октября в ходе пресс-сконференции.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат будет налаживать контакты со всеми сторонами конфликта в этой африканской стране, а также соседними с ней государствами и остальными заинтересованными силами. Дюжаррик отметил, что деятельность нового спецпосланника регулируется резолюцией Совета Безопасности ООН №2548 и другими документами.

Де Мистура служил спецпосланником генсека организации по Сирии с 2014 по 2018 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «глубоко обеспокоен» резким ухудшением ситуации в Западной Сахаре из-за возобновления боевых действий между военными Марокко и бойцами Фронта ПОЛИСАРИО.

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