В Австралии каждую минуту от COVID-19 вакцинируется 230 человек
Канберра, 7 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Австралии было сделано более 330 000 прививок от COVID-19. Это означает, что каждую минуту более 230 жителей страны проходят вакцинацию. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на статистику министерства здравоохранения Австралии.
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Опубликованная статистика показывает, что 81 австралийцев старше 16 лет получили первый компонент вакцины. По состоянию на 6 октября 2021 года более 12 миллионов из них, или 59,3%, привились двумя дозами.
Всего в Австралии было поставлено 29,6 миллиона прививок.
Первым регионом страны, преодолевшим отметку в 70% полностью привитых граждан, стал Новый Южный Уэльс — 70,3%. По этой причине ограничения в штате будут сняты 11 октября.