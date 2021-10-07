Сеул, 7 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. 7 октября в Южную Корею доставят 2,63 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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По данным источников, груз прибудет в Международный аэропорт Инчхон в 16:25 по местному времени.

Известно, что в первом полугодии Южная Корея получила 112 тыс. доз вакцины Moderna, а втором полугодии — ещё 15 млн доз.

Учитывая данную поставку, общий объём вакцины, доставленной в Южную Корею, составит 17,87 млн доз.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 195,34 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.