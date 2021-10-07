Канберра, 7 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Австралия находится на «финишной прямой» и скоро победит COVID-19 после того, как штат Новый Южный Уэльс достиг 70-процентного охвата вакцинацией двумя компонентами. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 7 октября.

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«Особенно я хочу сказать всем врачам и фармацевтам в Новом Южном Уэльсе, да и вообще во всей стране, что без их прекрасной работы отметки в 70% вакцинированных двумя дозами не было бы достигнуто», — заявил Моррисон.

Премьер-министр страны также подчеркнул роль федерального правительства в помощи Новому Южному Уэльсу в повышении уровня вакцинации.

«Две трети доз, которые были доставлены в Новый Южный Уэльс, были доставлены в рамках программы правительства», — отметил он.