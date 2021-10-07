Вашингтон, 7 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Компания Ford начнет приём заказов на новый Bronco 2022 модельного года 13 октября 2021 года. Об этом сообщает CarBuzz.

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Кроме того, в следующем году Ford представит новый Bronco Raptor. Также ожидаются две новые версии модели.

Ford Bronco 2022 года получит мало изменений. По предварительной информации, модель получит несколько новых вариантов окраса кузова.

Под капотом Bronco стоит турбированный четырехцилиндровый мотор на 2,3 л мощностью 273 л. с. Агрегатируется он с десятиступенчатым «автоматом» или с 7-ступенчатой механической коробкой передач.

Также в моторную линейку входит более мощный 314-сильный двигатель V6 объёмом 2,7 л, который сочетается только с автоматической трансмиссией.

Ранее появилось видео, где электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E не смог пройти «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров).

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