Канберра, 7 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Многие школьники из штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) вернутся за парты раньше, чем ожидалось, и множество других ограничений будет снято раньше, чем было объявлено ранее, в соответствии с изменениями в дорожной карте штата по выходу из локдауна. Об этом 7 октября объявил премьер-министр штата Доминик Перротте, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По его словам, изменения включают в себя удвоение максимального числа гостей посетителей в частных домовладениях и увеличение числа людей, которым разрешено собираться на улице, поскольку Новый Южный Уэльс готовится к «Дню свободы» 11 октября, когда пабы, рестораны, тренажерные залы и магазины снова откроются.

Корректировка дорожной карты связана с тем, что вечером 6 октября Новый Южный Уэльс достиг целевого показателя по вакцинации — 70% жителей штата считаются полностью привитыми от COVID-19. Все изменения, вступающие в силу 11 октября, по-прежнему будут применяться только к полностью вакцинированным гражданам.