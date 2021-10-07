Москва, 7 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Москве ожидается до 13 градусов тепла, сообщает 7 октября центр погоды «Фобос».

Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

По данным синоптиков, характер метеоусловий в Московском регионе не изменится и будет находиться под влиянием антициклона с востока, поэтому «день обещает быть погожим и относительно тёплым с температурным фоном на три-четыре градуса выше положенной климатической нормы октября».

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов тепла, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.