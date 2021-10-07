Москва, 7 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В ночь на 7 октября в столице России были зафиксированы первые в сезоне заморозки. Об этом 7 октября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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«В Москве ударили первые в сезоне заморозки! На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 06.00 «-0,2». Это первые морозцы этой осени», — говорится в его сообщении.

Также синоптик добавил, что в Московской области наиболее холодно было в Серебряных Прудах, где воздух остыл до — 5,2 °C и уточнил, что из-за антициклональной малооблачной погоды следующие четыре ночи в Москве тоже ожидаются легкие заморозки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 7 октября, в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +10…+12 °С.