Нью-Йорк, США, 7 октября 2021, 08:56 — REGNUM Российская сторона призывает не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Анна Евстигнеева.

Совбез ООН
Совбез ООН
Un.org

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«Призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут… разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения», — цитирует ТАСС дипломата.

Евстигнеева указала на важность тщательно разобраться и сделать выводы в целях предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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Напомним, в конце сентября власти Эфиопии объявили семерых сотрудников специальных миссий ООН персонами нон грата и предложили им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов. По данным МИД страны, все они вмешивались во внутренние дела Эфиопии.

Среди персон нон грата — представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), глава группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.