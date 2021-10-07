Астана, 7 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Казахстанский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

ChelseaFunNumberOne Ледовая арена клуба «Барыс»

Единственную шайбу забросил нападающий «Барыса» Никита Михайлис на 55-й минуте.

На сегодняшний день «Барыс» занимает 18-е место в КХЛ, на счету команды 12 очков. «Авангард» идёт на 17-м месте с 12 очками.

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