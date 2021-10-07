Новосибирск, 7 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Fanny Schertzer Хоккей

В составе «Сибири» шайбы забросили защитник Тревор Мёрфи и нападающие Алексей Кручинин и Денис Голубев. У «Динамо» отличился форвард Эмиль Пуарье.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает 20-е место в КХЛ, на счету команды 11 очков. «Динамо» идёт на 16-м месте с 12 очками.

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