Екатеринбург, 7 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Автомобилиста»

В составе «Автомобилиста» нападающий Георгий Белоусов оформил дубль, ещё по шайбе забросили нападающие Никита Трямкин, Владимир Кузнецов и Джесси Блэкер. У «Йокерита» отличился форвард Маркус Хянникяйнен.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает 10-е место в КХЛ, на счету команды 17 очков. «Йокерит» идёт на втором месте с 23 очками.

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