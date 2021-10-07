Тбилиси, 7 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Грузии нужно будет ввести принудительную вакцинацию от COVID-19, если в течение следующих трёх недель не вырастет число желающих сделать себе прививку. Об этом 6 октября заявил журналистам глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы Иване Чхаидзе.

(сс) whitesession Вакцина

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«Минимум 20 тысяч прививок в день — вот та цифра, которая до конца года даст нам возможность сказать, что Грузия контролирует пандемию», — сказал врач.

Он добавил, что в стране нужно вакцинировать 80%, так как во многих странах стремятся к этому показателю. Ранее низкими темпами вакцинации возмущался директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он заявил, что готовится законопроект о принудительной вакцинации, но в минздраве Грузии это опровергли.

Стоит отметить, что в Грузии в августе в сутки прививку делали до 30 тыс. человек. В последнее время этот показатель упал до 9 тыс.