Москва, 7 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Механизм ООН по расследованию применения химического оружия требует обновления. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, зачитанном на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Wolfhazmat.de Склад химического оружия

«Назрела необходимость рассмотреть вопрос об актуализации принципов и процедур механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия», — отметил Ермаков.

Представитель российской делегации отметил, что проект соответствующей резолюции будет внесён в первый комитет Генассамблеи, который занимается вопросами разоружения. Российская сторона рассчитывает на соавторство и широкую поддержку этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в Вашингтоне призвало власти США в кратчайшие сроки уничтожить своё химическое оружие. Соединённые Штаты, напомнили в посольстве, это единственная страна с внушительным химическим арсеналом, который может угрожать миру.

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