Москва, 7 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Максим Соркин, Павел Карнаухов и защитник Джон Гилмор. Вратарь «армейцев» Иван Федотов отразил все 29 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день ЦСКА занимает восьмое место в КХЛ, на счету команды 20 очков. «Динамо» идёт на третьем месте с 22 очками.

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