Москва, 7 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На портала правительства Москвы (mos.ru) появится новый экспериментальный сервис — вывоз ненужных вещей. Услуга будет бесплатной, сообщается на портале мэра столицы.

Старый автомобиль

Москвичи смогут заказать вывоз бытовой техники (старого холодильника, плиты и даже старый автомобиль), а также тяжелой мебели (старого диван, шкафа, кровати и т .д.), матрасов и другие крупногабаритные вещи.

Заявку на вывоз ненужных вещей сможет оформить зарегистрированный пользователь mos.ru. Всего в одной заявке может быть до 20 предметов. Спецорганизации предоставят грузчиков, машину и при необходимости погрузят вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начала октября на mos.ru заработал новый онлайн-сервис — информация о городских взрослых поликлиниках.

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