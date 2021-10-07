Кишинёв, 7 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 6 октября выявили 1588 случаев заражения коронавирусом в ходе 8688 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 301 431 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 284 240 человек, в том числе 1378 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1862 пациента с COVID-19, из которых 135 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6927 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 26 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1533 случая заражения коронавирусом в результате проведения 9440 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1215 человек, скончались 24 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии растут темпы распространения коронавируса. При этом более 80% случаев заражения протекают в легкой или бессимптомной форме. В тяжелой форме заболевание протекает примерно в 8% случаях.