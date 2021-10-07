Москва, 7 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В четверг, 7 октября, в столице России ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +10…+12 °С. Об этом 7 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

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Также указывается, что ветер южного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с, атмосферное давление составит 768 мм рт. столба.

Кроме того, уточняется, что в ночь на 8 октября также ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха −2… −0 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вопрос о смене летней резины автомобилей на зимнюю будет актуален в центре европейской части России в конце ноября.