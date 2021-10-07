Владивосток, 7 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России вышли в Японское море для проведения учебных ракетных стрельб, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Mil.ru Военно-морские учения

Отмечается, что маневры проходят в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря.

В ходе учений личный состав кораблей отработает весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обороноспособность страны имеет также и социальное измерение, которым активно занимается Минобороны в последние годы.

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