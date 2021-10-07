Лондон, 7 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Резкая смена роста цен на газ в мире в сторону снижения произошла после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители. Об этом 7 октября сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — говорится в статье.

Английская The Telegraph также отметила роль высказываний российского лидера в падении цен на газ, указав, что их уровень тем не менее превышает обычный в семь раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на совещании по вопросам развития электроэнергетики президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может способствовать стабилизации ситуации на рынке газа в Европе, предложив участникам совещания подумать о возможном увеличении предложения на рынке газа через биржу в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что никому такой спекулятивный ажиотаж не нужен, потому что «за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события».

Путин также указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

Напомним, на торгах 6 октября был зафиксирован исторический максимум стоимости газа— $1920 за тысячу кубометров. К вечеру произошло рекордное падение стоимости ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF — цена опустилась ниже $1250 за тысячу кубометров.