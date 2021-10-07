Страсбург, Франция, 7 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Первый тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии был хорошо организован, но в ходе предвыборной кампании не было равных условий для всех партий. Об этом говорится в письме группы депутатов Европейского парламента, обнародованном на сайте этого законодательного органа.

Грузия и Евросоюз

В Европарламенте отметили, что выборы проходили в условиях, когда отношения между партиями обострились. При этом депутаты согласились с тем, что правовая база в Грузии в этот раз была улучшена, по сравнению с предыдущими выборами.

«Мы принимаем во внимание результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией, согласно которым кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» преодолели 43-процентный барьер, который, согласно договоренности, достигнутой 19 апреля, при посредничестве ЕС, приведёт к досрочным парламентским выборам», — говорится в заявлении.

Также евродепутаты призвали расследовать все сообщения о подкупе и запугивании кандидатов, избирателей и журналистов в ходе выборов.

Напомним, «Грузинская мечта» в апреле взяла на себя обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если на местных наберёт менее 43%. В ходе первого тура выборов, который прошёл 2 октября, за мечту проголосовало 46,69% избирателей.