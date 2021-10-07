Сеул, 7 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2400 случаев заражения локальные, ещё 27 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 325 804.

Рост числа новых случаев инфицирования представители органов здравоохранения связывают исключительно с увеличением объёмов тестирования на коронавирус после выходных дней.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на восемь человек — до 2544 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

6 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1782 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 288 822.