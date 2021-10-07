Кабул, 7 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибло, 15 получили ранения в результате взрыва в мусульманской религиозной школе (медресе) в афганской провинции Хост. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба временного правительства Афганистана.

Portalsatu.com Взрыв

ЧП произошло на востоке страны вечером 6 октября. По данным министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в медресе при мечети взорвалась ручная граната.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о своей причастности к взрыву возле мечети Идгах в Кабуле. В результате взрыва погибло 12 человек, пострадали 32 человека.