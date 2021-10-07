Сингапур, 7 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-3 может появиться в будущем в результате передачи SARS-CoV-2 от человека летучим мышам. Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура, профессор Ван Линьфа 7 октября в ходе конференции Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам специалиста, большинство ученых считают, что нынешний коронавирус передался животному «Икс» от обитающих в Азии летучих мышей, а уже после — к человеку. Линьфа отметил, что этим промежуточным звеном мог быть панголин или циветта. Он сообщил, что для исследователей стал неожиданностью тот факт, что SARS-CoV-2 способен легко передаваться обратно — от человека к животному.

Профессор уточнил, что пока нет сведений о передаче нового коронавируса от домашних животных. Линьфа также подчеркнул, что SARS-CoV-2 может передаться обратно к летучим мышам, у которых он не проявится из-за особенностей иммунной системой. Однако, по мнению эксперта, коронавирус способен продолжать мутировать в таком виде и передаваться другим животным, а уже через них — к человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC) Гао Фу заявил, что в будущем человечество обязательно столкнется с новым вирусом, свойства которого никому не известны.