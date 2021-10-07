Вашингтон, 7 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты перебросили на британскую базу Фэрфорд четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения совместных учений с союзниками и партнёрами по Североатлантическому альянсу (НАТО), сообщил 6 октября журнал Air Force.

U.S. Air Force Бомбардировщик B-1 Lancer

Также в распоряжение Королевских ВВС прибыли около 200 человек вспомогательного персонала из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи базы ВВС Дайс (штат Техас, США).

Как пояснил капитан ВВС Соединенных Штатов Дэниел де Ла Фе, американские силы «будут практиковаться в интеграции с возможностями союзников и партнёров, с использованием незнакомых аэродромов и полётов в стратегических районах, включая Арктику, Прибалтику и Чёрное море».

Ранее учения с участием кораблей НАТО прошли в Чёрном море возле Батуми.