Кабул, 7 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) намерена продать имущество бывших членов правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами. Об этом 6 октября сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на главу корпорации Сафиуллу Ахмадзая.

Oxam Кабул

«После того как процедура будет завершена и одобрена временным правительством, компания начнет продажу имущества должников и чиновников, которые покинули Афганистан», — сказал он.

DABS объявила, что правительство Афганистана задолжало 500 млн афганских шиллингов ($62 млн) четырём соседним странам.

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В настоящее время корпорация распоряжается имуществом беглых чиновников. Процедура продажи собственности должна получить одобрение у правительства, назначенного «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исполняющий обязанности исполнительного директора DABS Сафиулла Ахмадзай также был назначен террористами.