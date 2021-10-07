Бразилиа, 7 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 полностью прошли 60% взрослого населения Бразилии. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба бразильского минздрава в Twitter.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Взрослое население Бразилии насчитывает 158 млн человек, из них полный курс вакцинации (два этапа) прошли более 95 млн жителей страны. Также отмечается, что хотя бы одну прививку сделали более 90% жителей Бразилии старше 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии готовятся применять так называемую бустерную дозу вакцины от коронавируса в отношении людей старше 60 лет. На сегодняшний день бустерной (дополнительной) дозой вакцины от COVID-19 в Бразилии прививают граждан старше 70 лет, либо граждан с ослабленным иммунитетом.