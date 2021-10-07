Месторождение олова в Якутии стало яблоком раздора
Москва, 7 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 18 ноября 2021 года планирует начать рассмотрение иска АО «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский» к Роснедрам. Истец не согласен с досрочным прекращением права пользования месторождением олова в Якутии, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 27 сентября. Позднее дело принял судья Папелишвили. В споре речь идет «о признании недействительным приказа
В сводном госреестре участков недр и лицензий за ГОК «Депутатский» числилась лицензия на разведку и добычу олова на месторождении Депутатское в Якутии. Срок действия лицензии истекал в марте 2028 года, но 7 июля 2021 года вышел приказ Роснедр о прекращении права пользования. Его и оспаривает истец.
Комбинат учрежден в сентябре 2007 года. Директор — Дмитрий Масленников. Юрлицо было совладельцем в ООО «Сахаолово» — компании по добыче полезных ископаемых. Актив после банкротной процедуры был ликвидирован. Среди совладельцев ООО также фигурировал и госкомитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Якутии.
ГОК в официальной отчётности два года подряд указывает чистые убытки. В 2020 году они составили 268 тыс. рублей.