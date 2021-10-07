Ла-Пас, 7 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе объявил, что в ближайшие дни в страну поступит более полумиллиона экземпляров второй дозы российской вакцины «Спутник V». Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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По его словам, партия вакцин поступит в страну 12 и 13 октября, и она полностью покроет схему вакцинации людей, которые уже получили первую прививочную дозу.

«Здоровье людей — приоритет нашего правительства», — написал Арсе.

Всего будет поставлено 522 500 доз российской вакцины.