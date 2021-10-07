Сеул, 7 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к поставкам в Северную Корею лекарственных средств для борьбы с COVID-19. Об этом 7 октября сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Roman Harak Флаг КНДР

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«Чтобы поддержать Северную Корею необходимыми медикаментами против COVID-19, ВОЗ начала отправку через Далянь», — говорится в сообщении организации.

Отгрузка медикаментов, по информации агентства, началась в конце сентября, однако перечень препаратов и их точное назначение не указаны.

Напомним, КНДР полностью закрыла границы из-за коронавируса в январе 2020 года. По официальным данным из Пхеньяна, за всё время пандемии в мире, в Северной Корее не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.