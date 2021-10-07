Лондон, 7 октября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Падение стоимости ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF ниже $1250 за тысячу кубометров стало рекордным значением для рынка, следует из данных за 6 октября межконтинентальной биржи ICE.

Graeme Maclean Лондон

Исторический максимум стоимости голубого топлива также зафиксировали 6 октября — $1920 за тысячу кубометров. По данным агентства Bloomberg, в этот день биржа ICE ненадолго ограничила торги фьючерсами, что позволило добиться снижения цены на газ.

В свою очередь британская газета Financial Times написала, что цены на газ рухнули после заявления президента России Владимира Путина о готовности увеличить предложение на мировом рынке через биржу в Санкт-Петербурге.

Напомним, президент России в ходе совещания по вопросам развития энергетики одобрил предложение об увеличении предложения газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.